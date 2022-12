Ce spune RAR despre cei care vor "ieftin si rapid"

Registrul Auto Roman (RAR) este cu ochii pe cei care presteaza activitati de reparatii auto in afara legii si in conditii care nu pot garanta siguranta lucrarilor de reparatie. Peste 650 de actiuni de control ale inspectorilor departamentului de supravehere a pietei s-au desfasurat in octombrie si noiembrie. Au fost dispuse 143 de sanctiuni complementare cu oprirea sau suspendarea activitatii. In cadrul unor actiuni complexe, au fost verificate ateliere de reparatii din toata tara, ateliere ... citeste toata stirea