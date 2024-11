Ce sume au fost atrase din PNRR in Sanatate

Au fost atrasi 2,1 miliarde de lei din PNRR in ultimii doi ani pentru imbunatatirea infrastructurii medicale, anunta Ministerul Sanatatii."Pana la finalul anului 2023, toate contractele prevazute in PNRR pentru sectorul sanatatii au fost semnate, ceea ce a permis Ministerului Sanatatii sa gestioneze peste 3.200 de contracte de finantare. Aceasta realizare a fost posibila in primul rand datorita simplificarii metodologiilor", se arata intr-un comunicat de presa.Potrivit datelor Ministerului ... citește toată știrea