Ce sunt jucariile Montessori si pentru ce copii sunt potrivite

In mod oficial, nu exista "jucarii Montessori", dar unele jucarii sunt in mod special aliniate la filozofia de invatare Montessori. Insa unele jucarii educative dintr-un mediu Montessori starnesc curiozitatea copilului tau prin repetitie si scop si prin reflectarea experientei lor zilnice.Pentru a introduce jucarii Montessori si, mai larg, invatarea Montessori in camera de joaca a copilului tau, ofera-i jucarii atent selectate pe baza caracteristicilor de mai jos. Prezinta jucariile noi cu ... citeste toata stirea