Ce sunt salangurile, ornamentele pe care romanii si turistii straini le-au admirat la parada Junii Brasovului

Salangurile, parte din ornamentele cu care sunt imbracati caii Junilor Brasovului, sunt lucrate de mesteri populari din zona Brasovului Zeci de mii de brasoveni si turisti se strang in fiecare an sa-i admire pe Junii Brasovului in Duminica Tomii, atunci cand acestia ies in straie de sarbatoare si coboara in Cetate. Obiceiul stravechi, pastrat cu sfintenie de locuitorii din Schei, are mai multe elemente care s-au pastrat peste veacuri, intre care ciucurii si salangurile. "Ciucurii au decorat ... citeste toata stirea