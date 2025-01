Ce ti-a placut cel mai mult din spiritul cultural al Brasovului din 2024?

Pana in 12 februarie, brasovenii pot nominaliza evenimente, proiecte sau institutii/ organizatii de cultura din Brasov care i-au impresionat in 2024. Asta pentru a zecea editie a evenimentului "Premiile Anului in Cultura la Brasov". Sunt 14 categorii de premii, pentru care laureatii vor fi stabiliti, dintre nominalizati, de un juriu profesionist, din afara Brasovului, si de catre public, prin vot.Nominalizarile la aceste categorii pot fi facute de persoane fizice sau juridice cu activitate in ... citește toată știrea