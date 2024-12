Ce transmite ANM: prognoza de Craciun si Revelion

Meteorologii anunta ca, in saptamana dinainte de Craciun, temperaturile vor fi mai ridicate decat cele specifice perioadei in toata tara, insa in ultima saptamana a anului valorile termice se vor situa in jurul celor normale, usor mai scazute in zonele montane. Ulterior, in primele doua saptamani din ianuarie, temperaturile vor fi apropiate de cele specifice perioadei.Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), estimarile meteorologice pentru patru saptamani sunt realizate de ... citește toată știrea