Ce urmeaza dupa "Imi cer scuze, dar..."

Infractorii sunt foarte creativi cand vine vorba de a face bani usor, de pe urma neatentiei victimelor lor. Daca unele metode presupun complici sau diverse siretlicuri, in acest caz, totul se bazeaza pe buna credinta a celui pacalit si pe distragerea sa pentru cateva secunde.Un tepar expert in "metoda smen", care a mai fost condamnat in trecut pentru mai mult de zece astfel de fapte, in mai multe locuri din tara, s-a reintors la lucru, primind o noua condamnare. Dupa ce a ajuns din nou in ... citeste toata stirea