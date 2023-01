Ce valoare au voucherele de vacanta in 2023 si cine le primeste

Voucherele de vacanta se vor acorda si in acest an, a confirmat Ministerul Finantelor, care a precizat si care va fi valoarea acestora.Voucherele de vacanta acordate in 2023 angajatilor din institutiile de stat vor fi de 1.450 de lei brut, a transmis Ministerul Finantelor, dupa ce mai multe publicatii au anuntat sume diferite si cresteri ale valorii.Astfel, valoarea acestor vouchere de vacanta ramane neschimbata fata de anii trecuti."Institutiile publice, astfel cum sunt definite la art. ... citeste toata stirea