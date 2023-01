Ce viteza o fi avut? Un "zbor" peste giratoriu, pana in zidul Postei

Cu 0,78 alcoolemie, un tanar de 19 ani din judetul Neamt a facut-o lata in Brasov: a zburat cu BMW-ul peste giratoriul de la Gemenii si "s-a infipt" in zidul Oficiului Postal nr. 12 de pe strada Zizinului. S-a intamplat sambata, 21 ianuarie, nici nu se capase de ziua. "In jurul orei 6.00, politistii din cadrul Politiei Municipiului Brasov - Biroul Rutier au fost sesizati despre un incident produs in trafic, in urma caruia un vehicul a fost avariat. Ajunsi la fata locului, politistii rutieri au ... citeste toata stirea