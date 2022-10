Ce vouchere sociale si alte ajutoare se mentin in 2023

Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a asigurat ca Romania are bani pentru a acoperi toate cheltuielile legate de ajutoarele acordate de stat pensionarilor si romanilor cu venituri mici. La randul sau, ministrul Muncii, Marius Budai, a dat de inteles ca masurile sociale angajate in 2022 ar urma sa fie prelungite si anul viitor.Prin urmare, coalitia de guvernare este in discutii avansate pentru continuarea masurilor sociale adoptate pentru anul 2022 si pentru inceputul urmatorului an. Potrivit ... citeste toata stirea