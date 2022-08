Cea de-a 49-a editie a Festivalului Ciobanasul, in weekend, la Intorsura Buzaului

Brasovenii, dar si turistii care viziteaza judetul nostru sau imprejurimile sunt asteptati sa se relaxeze si sa se distreze la sfarsitul acestei saptamani la una dintre cele mai longevive sarbatori din judetul Covasna, Festivalul Ciobanasul.Acesta se organizeaza, de zeci de ani, in localitatea Intorsura Buzaului. Are loc, de fiecare data, in primul weekend din luna septembrie. Anul acesta, cea de-a 49-a editie va fi programata pe 3 si 4 septembrie. Despre istoria acestui festival care dateaza ... citeste toata stirea