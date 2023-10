Centrul de Integrare pentru Migranti din Brasov va organiza editia a zecea aniversara a festivalului Ziua Multiculturalitatii in Brasov in data de 8 cctombrie 2023, in Piata Sfatului din Brasov, incepand cu ora 11.00. Festivalul reuneste in acest an reprezentanti din 25 de tari din intreaga lume, tari din afara Uniunii Europene, stabiliti in Brasov si in alte orase din Romania.Acestia, impreuna cu o serie de reprezentati ai ambasadelor lor in Romania, vor oferi publicului brasovean muzica, ... citeste toata stirea