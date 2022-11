Cea mai apropiata pista, la 250 m de casa

Primaria Brasov a depus vineri, 4 noiembrie, o cerere de finantare pentru amenajarea a 19,9 km de piste pentru biciclisti in municipiul Brasov. Proiectul ,,Dezvoltare retea de mobilitate urbana, integrata si conectata prin solutii de transport ecologic in Zona Metropolitana Brasov Axa Nord Vest - Sud Est cu ramificatii" a fost depus in parteneriat cu Asociatia Metropolitana pentru Dezvoltarea Durabila a Transportului Public Brasov (Asociatia de Transport Metropolitan Brasov), valoarea cererii ... citeste toata stirea