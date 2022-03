"Cea mai buna rugaciune la vreme de necazuri. Poate schimba lucruri!"

Prof. Constantin Dulcan a dezvaluit, in cadrul podcastului lui Damian Draghici, ca, atunci cand are necazuri, urmeaza sfatul parintelui Arsenie Boca, si anume, rosteste de sapte ori rugaciunea "Tatal nostru"."Arsenie Boca sfatuia ca ori de cate ori vrei ceva, sa rezolvi ceva, sa spui de sapte ori *Tatal Nostru*. Si eu o fac pe degete de multe ori. Trebuie sa-i multumiti lui Dumnezeu in fiecare secunda ca traiti. Un profesor american spunea ca in fiecare ora sa ai zece secunde tacere, de ... citeste toata stirea