Cea mai buna zacusca se pregateste la Pietrele lui Solomon

Brasovenii urmeaza proverbul cu omul gospodar care isi face iarna car si vara sanie si se gandesc de pe acum ca la iarna sa se poata bucura de o mancare la fel de gustoasa ca acum, cand gasesc foarte usor legume in piata. Locurile de gratar de la Pietrele lui Solomon din Brasov sunt pline in fiecare zi de cei care vin aici sa coaca vinete, ardei si cele necesare pentru la iarna. Zona este una deosebit de frumoasa, usor accesibila chiar si cu transportul in comun, iar linistea de aici si susurul