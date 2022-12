Muzeul Casa Muresenilor gazduieste cea mai dulce expozitie. "O poveste dulce" reuneste in salile muzeului peste sase sute de cutii de bomboane de ciocolata din colectia fratilor Dumitru, de la Muzeul Jucariilor din Bucuresti. Intre obiectele expuse se numara si unele cu o importanta valoare istorica."Expozitia fiind organizata la Brasov, am venit, bineinteles, cu celebrele cutii de bomboane Hess si Stollwerk, celebrele firme de ciocolate interbelice, transformate mai tarziu in Cibo Brasov, in ... citeste toata stirea