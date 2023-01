Cea mai ieftina locuinta din Brasov

Piata imobiliara a luat-o pe "aratura" in ultimii ani, preturile locuintelor crescand cu mai bine de 50% in ultimii doi ani. In aceste conditii, brasovenii se orienteaza catre locuinte mai ieftine, chiar daca ele nu le asigura tot confortul dorit.Cea mai ieftina locuinta aflata in acest moment pe piata este o camera intr-un bloc de nefamilisti din cartierul Florilor. Pentru cei 10 metri patrati, cu toaleta pe palier, proprietarul camerei solicita 12.000 de euro. Camera se afla la ultimul etaj ... citeste toata stirea