Cea mai inalta constructie din Brasov ar putea fi daramata. Ce vrea sa faca primaria pe terenul cumparat

Primaria Brasov a cumparat terenul pe care se afla CET Brasov si vrea sa atraga aici investitori strategici. In functie de necesitati, turnul, care este cea mai inalta cladire din oras, ar putea fi daramat Primarul Brasovului, Allen Coliban, a anuntat ca municipalitatea a reusit sa cumpere terenul de 50 de hectare pe care se afla CET Brasov. Primaria a primit procesul de adjudecare dupa ce a ramas singura ofertanta in procesul de supralicitare in achizitia activelor CET. Imediat ce vor fi ... citeste toata stirea