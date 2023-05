Consiliul National de Etica a Cercetarii Stiintifice, Dezvoltarii Tehnologice si Inovarii (CNECSDTI) a emis o decizie prin care admite faptul ca teza de doctorat a ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, nu este un plagiat. In motivarea deciziei, membrii Consiliului au mentionat ca procentajele invocate, in cuantum de 18%, respectiv 14% sunt doar niste praguri maxime, avand in vedere faptul ca analiza s-a efectuat fara a se exclude citarile din subsolul fiecarei pagini.Acest Consiliu ... citeste toata stirea