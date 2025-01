Cea mai mica productie de cartofi din ultimii 10 ani. Si Brasovul a scazut, dar nu la cote alarmante, potrivit Directiei Agricole

Romania inregistreaza cea mai mica recolta de cartofi din ultimii 10 ani, conform datelor Institutului National de Statistica (INS). Situatia a atins un record negativ, nemaivazut din 2015, din cauza reducerii suprafetelor cultivate si a randamentelor tot mai scazute. O recolta de aproape 1,6 milioane de tone de cartofi a fost stransa in toamna anului trecut, in conditiile in care, in 2017, au fost recoltate circa 2,8 milioane de tone din aceeasi cultura.La Brasov: 23.000 kg / hectarLa ... citește toată știrea