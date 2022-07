Cea mai sanatoasa apa pentru organism

Prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea sustine ca apa alcalina este cea mai sanatoasa pentru organism, si ceaiul si cafeaua sunt excelente pentru creier, insa nu in exces."Creierul are un avantaj pe care noi nu il luam in consideratie. Trebuie sa ii dam apa, el inghite foarte multa apa, de aceea eu pledez sa se bea 2 litri de apa pe zi, nu atat pentru burta, ci pentru creier pentru ca apa se duce in creier si trebuie sa avem oxigenul necesar. 78% din creier sta in apa, deci el pluteste mai ... citeste toata stirea