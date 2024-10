Cea mai scumpa paine din lume costa 1.480 de euro si are doar 400 de grame

Exista o paine in lume, care face furori, o paine speciala prin ingredientele folosite dar, mai ales, din cauza pretului sau foarte mare.Cele doua ingrediente de lux sunt aurul si argintul. Pretul acestei paini este de 1480 euro, se fabrica in Spania si i-a fascinat definitiv pe clientii bogati din Orientul Mijlociu, Rusia si China.Painea poate fi comandata la brutaria Pan Pina, situata in satul Algatocin, un sat cu doar 700 de locuitori, care se afla in provincia Malaga, din sudul Spaniei. ... citește toată știrea