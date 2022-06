Cea mai simpla metoda sa cureti grasimea de pe capace

Capacele din inox sau din sticla nu pot fi curatate de grasimea intarita nici cu un cutit, nici cu buretele din sarma pentru ca se zgarie. Daca vrei sa le pastrezi frumoase si sa arate ca noi, iata care este cea mai buna metoda!Pune apa si putin otet in tigaia sau in oala a carei capac este murdar de grasime. Pune capacul si lasa apa sa clocoteasca cel putin5 - 10 minute. Sau, daca vrei sa cureti mai multe capace in acelasi timp, pune-le pe toate la fiert cu apa si otet intr-o oala mai mare. ... citeste toata stirea