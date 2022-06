Cea mai urmarita romanca de pe TikToK, chemata la Fagaras

Sambata, 11 iunie, copiii sustin copii, prin activitati sportive caritabile, in cadrul evenimentului "Fii castigator special pentru copiii speciali". Astfel, o competitie cu patru curse va lua startul la ora 11.00, in parcul central din municipiul Fagaras. Participantii se vor intrece pe role, pe biciclete fara pedale, triciclete sau trotinete. Doritorii, cu varste cuprinse intre 2 si 11 ani, pot fi inscrisi in schimbul unei donatii minime de 30 de lei, in ziua competitiei, la fata locului, ... citeste toata stirea