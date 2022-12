Ceai fierbinte si muzica de la DAS

Un ceai cald si un spectacol oferit din inima a fost cadoul celor de la Directia de Asistenta Sociala Brasov pentru locuitorii orasului, de Mos Nicolae. Asistentii sociali au dorit sa faca mai cunoscute serviciile de care pot dispune persoanele aflate in dificultate, in special cei fara adapost, acum, cand temperaturile au scazut si iarna isi intra, treptat, in drepturi."Serviciile sociale pentru persoanele fara adapost din cadrul Directiei de Asistenta Sociala au venit inca o data printre ... citeste toata stirea