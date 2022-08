In ultima duminica din luna august, la Mandra va avea loc prima editie a Festivalului Cepei Rosii. Un eveniment inedit, care isi propune sa sarbatoreasca harnicia mandrenilor, renumiti in intreaga tara pentru culturile lor de ceapa rosie si dantelele manuale, pe care le lucreaza majoritatea femeilor din zona.In intreg satul se vor activa mai multe spatii culturale si gospodarii, in care vor avea loc expozitii, ateliere ... citeste toata stirea