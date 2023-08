Sectia 2 Politie Brasov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "violenta in familie" si "amenintare", in urma unui apel primit luni, 31 iulie, la 112. "Din cercetarile efectuate dupa primirea unei sesizari, in care o persoana reclama faptul ca ar fi fost agresata fizic de catre sotul sau, politistii au stabilit ca, in ... citeste toata stirea