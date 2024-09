Cearta in strada, au iesit cu cutitele

Vineri, 27 septembrie, in jurul orei 23:05, politistii au fost sesizati prin 112 cu privire la producerea unui scandal pe o strada din comuna Prejmer.Imediat, la fata locului a intervenit o echipa operativa si, in urma verificarilor, s-a stabilit ca "in cadrul altercatiei, o persoana ar fi fost agresata fizic cu un obiect taietor, suferind leziuni care necesita ingrijiri medicale. In plus, o alta persoana implicata in conflict ar fi lovit ... citește toată știrea