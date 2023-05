Vineri, 19 mai, doua accidente de circulatie au avut loc in cursul diminetii (in jurul orelor 08.00), in cartierul brasovean Bartolomeu. Unul s-a petrecut pe strada Dimitrie Anghel, implicate fiind o motocicleta si alte doua autovehicule care se aflau stationate. Din impact a rezultat vatamarea corporala a motociclistului, dar si a unui pieton, pentru care echipajele medicale au acordat sprijin de specialitate. S-au deplasat la fata locului un echipaj SMURD, o motocicleta SMURD si un echipaj ... citeste toata stirea