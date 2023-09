Miercuri, 6 septembrie, in jurul orei 12.00, Sectia 1 Politie Brasov a fost sesizata, prin apel la 112, cu privire la faptul ca in Piata Sfatului din municipiul Brasov, unde se monteaza scena pentru spectacolul Forza Zu de sambata, o persoana a fost accidentata."Din primele cercetari efectuate de catre politisti a rezultat faptul ca, in timp ce un TIR era parcat in Piata Sfatului si din acesta erau descarcate materiale necesare construirii scenei, o schela metalica a cazut din semiremorca si ... citeste toata stirea