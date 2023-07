Ceasurile inteligente ar putea identifica boala Parkinson cu pana la sapte ani inainte de aparitia simptomelor caracteristice si de stabilirea unui diagnostic clinic, arata un nou studiu, transmite News.ro.Boala Parkinson afecteaza celulele din creier numite neuroni dopaminergici, situate intr-o zona a creierului cunoscuta sub numele de substantia nigra. Aceasta provoaca simptome motorii precum tremor, rigiditate (intepenire) si lentoarea miscarilor. Pana in momentul in care aceste simptome ... citeste toata stirea