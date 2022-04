Ceata de feciori invita rucarenii la joc, la caminul cultural, la Marele Praznic Invierea Domnului. Satenii vor fi intampinati cu vin si cozonac

Ceata de feciori din satul Rucar surprinde din nou comunitatea locala. Mare sarbatoare la caminul cultural din sat unde toti localnicii, cu mic cu mare, vor ,,simti romaneste" traditia pastrata peste vremi a Marelui Praznic ,,Invierea Mantuitorului Iisus". In trecut, reintalnirea cetasilor se facea in Ziua de Pasti in mijlocul satului, cu muzica si voie buna. Duminica, 24 aprilie, incepand cu ora 14.00, rucarenii sunt asteptati la joc, la caminul cultural, de cetasii care, in decembrie, au ... citeste toata stirea