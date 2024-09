Ceata densa in unele localitati din judetul Brasov

Meteorologii au emis, miercuri dimineata, o atentionare nowcasting Cod galben de ceata densa in mai multe localitati din judetele Brasov, Harghita si Sibiu.Conform Administratiei Nationale de Meteorologie, pana la ora 10:00, ceata si vizibilitatea redusa vor persista, local, sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri in judetul Brasov, respectiv in localitatile: Fagaras, Voila, Vistea, Ucea si Beclean.Atentionarea ANM este valabila si in zona depresionara a judetului ... citește toată știrea