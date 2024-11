Ceata densa pe mai multe drumuri din judetul Brasov. Lista localitatilor vizate

In aceasta dimineata se circula in conditii de ceata pe mai multe drumuri din judetul Brasov.Circulatia se desfasoara in conditii de ceata, sambata dimineata, pe mai multe drumuri din judetul Brasov.Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata dimineata, avertizari nowcasting Cod galben de ceata densa, valabil in intervalul 5.30-10.00 in mai multe zone din judet.In intervalul mentionat se vor semnala ceata ce determina vizibilitate redusa, local sub 200 m si izolat sub 50 ... citește toată știrea