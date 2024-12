Ceata densa si depuneri de chiciura pe drumuri din judetul Brasov si din tara

In aceasta dimineata se circula in conditii de ceata densa si ghetus pe mai multe drumuri din judetul Brasov.Cod galben de ceata densa si depuneri de chiciura in localitati din 16 judete, joi dimineataMai multe localitati din 16 judete, printre care si Brasovul, sunt vizate joi dimineata de atentionari nowcasting Cod galben de ceata si depuneri de ... citește toată știrea