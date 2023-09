CEDO obliga Romania sa recunoasca prin lege si sa protejeze drepturile cuplurilor formate din persoane de acelasi sex care vor sa devina oficial o familie.CEDO a respins contestatia facuta de Guvern in cauza Buhuceanu si altii vs Romania privind protectia familiilor formate de persoane de acelasi sex, dupa cum rezulta dintr-o lista contestatiilor respinse publicate azi pe site-ul Curtii. Decizia CEDO trebuie pusa in aplicare de catre statul roman incepand de azi, ... citeste toata stirea