Cei 5 din CA-ul de la "Romsilva" Primariei: 10.000 pe luna

Consilierii locali brasoveni au stabilit in ultima sedinta de plen a Consiliului Local Brasov, din 19 februarie, reducerea indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie (CA) de la Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt. Discutiile privind veniturile celor cinci membri ai Consiliului de Administratie au fost deschise in momentul in care alesii au fost invitati sa voteze componenta noului CA. Astfel, consilierii locali din USR, care au solicitat reducerea indemnizatiilor membrilor, ... citește toată știrea