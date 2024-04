Cei care vor suna la 112 vor putea fi localizati printr-o noua tehnologie

Joi, 18 aprilie, a fost publicata in Monitorul Oficial Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 48/2023 privind unele masuri in domeniul Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta. Aceasta ordonanta aduce schimbari importante pentru modul in care sunt gestionate apelurile de urgenta in Romania, avand ca scop imbunatatirea localizarii apelantului si, implicit, a timpului de raspuns la urgente. Ordonanta vizeaza adaptarea Sistemului National Unic pentru Apeluri de ... citește toată știrea