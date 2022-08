Cei de la "HaiHui" sunt la Brasov: Vor construi Casa nr. 10 la Budila, pentru doi copii abandonati de parinti

Doi copii din Budila, judetul Brasov, abandonati de parinti si crescuti de bunica lor, intr-o casa de pamant si lemn, vor avea in curand o locuinta noua. Totul face parte dintr-un proiect al unor oameni de bine, care au mai construit deja alte noua case pentru familii nevoiase din alte judete. La Brasov va fi casa nr. 10 al celor de la "HaiHui"."Am fost initial sa ajutam copiii cu rechizite, haine s.a.m.d. In momentul in care am ajuns acolo, am gasit niste copii extraordinar de politicosi, de ... citeste toata stirea