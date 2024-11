Cei mai bogati romani in 2024: Brasoveanul Ion Tiriac a pierdut din nou prima pozitie

Topul celor mai bogati romani in 2024 a fost publicat de Forbes, iar brasoveanul Ion Tiriac (85 de ani) a pierdut din nou prima pozitie.Forbes a publicat topul celor mai bogati romani in anul 2024, iar Ion Tiriac a fost "invins" in aceasta ierarhie, fiind ocupantul locului secund, la egalitate cu un alt celebru om de afaceri.Anul 2024 vine cu o noua editie a clasamentului celor mai bogati romani, dezvaluind o crestere importanta a averilor miliardarilor, in pofida provocarilor ... citește toată știrea