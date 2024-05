Cei mai mari producatori auto din Europa se lupta cu scaderea cererii pentru masini

Cei doi mari producatori auto din Europa au suferit o incetinire in primele trei luni ale acestui an, deoarece cererea mai mica in China si pe continent a lovit industria, scrie Financial Times. La Volkswagen, profitul grupului in cele trei luni pana la 31 martie a scazut cu o cincime fata de aceeasi perioada a anului trecut, la 4,6 miliarde de euro, in mare parte din cauza scaderii valorilor de revanzare si a problemelor de aprovizionare la Audi, una dintre cele mai profitabile marci ale ... citește toată știrea