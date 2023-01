Cei mai multi bani in comuna Vulcan, cei mai putini in municipiul Brasov

Avand in vedere ca in scurt timp trebuie aprobate bugetele locale, consilierii judeteni brasoveni s-au reunit marti, 17 ianuarie, intr-o sedinta extraordinara, pentru a aproba hotararea de Consiliu Judetean privind repartizarea catre localitati sumelor din TVA si din impozitul pe venit. Banii au fost alocati dupa ce administratia judeteana a primit sumele de la bugetul de stat.Astfel, in total, primariilor din judetul Brasov le-a fost repartizata suma totala de 80.258.000 lei, iar banii vor ... citeste toata stirea