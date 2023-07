Cei mai rapizi factori postali din Brasov au fost desemnati. Editia cu nr. 43 a competitiei "Marsul Factorilor Postali" - o competitie cu o traditie inca din anul 1977 - a avut loc in luna iulie, in zona Lacului Noua."In mod special vreau sa-i felicit pe colegii mei din cadrul OJP Brasov pentru modul in care s-au mobilizat in organizarea acestei editii a Marsului Factorilor Postali. Felicitari tuturor concurentilor si succes castigatorilor la faza nationala! Suntem mandri de voi!", a transmis ... citeste toata stirea