Cei mai rapizi postasi duc pensii la Brasov, Moieciu si Zarnesti

Brasovul a dat startul, sambata, 22 martie, la cea de a 45-a editie a Marsului Factorilor Postali.In aceasta etapa au loc fazele judetene, unde se stabilesc reprezentantii pentru faza nationala."Ii felicit pe colegii mei din cadrul OJP Brasov pentru modul in care s-au mobilizat in organizarea acestei editii a Marsului Factorilor Postali, dar si pentru implicarea si devotamentul de care dau dovada in fiecare zi", a transmis Bogdan Nastase, direcorul Regionalei Brasov a ... citește toată știrea