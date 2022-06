Cei patru frati minori de la Venetia de Sus raman cu tatal alcoolic, in continuare, in conditii greu de imaginat

Cei patru frati din Venetia de Sus vor ramane in familie. Este concluzia Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Brasov luata in urma vizitei facute joi, 9 iunie a.c., la acesti copii. ,,Copiii au fost monitorizati si analizam variantele de sprijin pe care le putem oferi in parteneriat cu ONG-uri. Copiii au ramas in familie" comunica DGASPC Brasov prin purtatorul de cuvant.In cursul zilei de vineri, 10 iunie a.c., parintii celor 4 copii au fost invitati la sediul ... citeste toata stirea