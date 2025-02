Cel de-al doilea tren Alstom n-a trecut prea bine testul "de depou"

Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) a anuntat ca reprezentantii ARF - Egis - Alstom au efectuat, la Depoul Alstom din incinta Atelierelor CFR Grivita, testul de receptie la fabrica (FAT) pentru cea de a doua rama electrica RE-IR TS03 livrata in ianuarie, in cadrul contractului din 2022 pentru cele 37 de trenuri electrice noi."Mentionam ca testul de acceptare in fabrica (FAT) este o verificare a calitatii vehiculului feroviar, in care sunt inspectati si asigurati diversi parametri, ... citește toată știrea