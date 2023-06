Politista Maria Ilona Socu, care a participat la Campionatul de Atletism si Cros al Ministerului Afacerilor Interne desfasurat la Tg. Jiu, a obtinut locul I la proba de 60 m viteza si locul II la proba de atletism de 2.000 m. Inspectorul de politie Maria Ilona Socu, in varsta de 27 ani, a reprezentat Inspectoratul de Politie Judetean Brasov. In finala etapei a II-a a Campionatului National de Seniori si Tineret, organizat sub egida Federatiei Romane de Atletism, tanara s-a clasat pe locul al ... citeste toata stirea