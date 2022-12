Cel mai cald Craciun, iar noaptea de Revelion se anunta la fel

Brasovenii care glumesc ca este sarbatoarea Pastelui si nu a Craciunului sunt indreptatiti sa o faca, daca ne uitam la vreme. Craciunul si Revelionul cu zapada si cu minus 20 de grade sunt amintiri ale celor mai in varsta. Ca niciodata, in centrul orasului iarba este aproape la fel de verde ca in aprilie, cand sarbatorim, de obicei, Pastele. Nici nu este de mirare, din moment ce afara este mult mai cald decat de obicei. "Nu-mi mai aduc aminte de vreun Craciun sau Revelion in care sa fi fost ... citeste toata stirea