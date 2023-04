Orasul cu cel mai curat aer din Romania este Galati. Potrivit Agentiei Europene de Mediu, orasul de pe malul Dunarii este primul loc din Romania si pe locul 21 din Europa (7.2 micrograme de praf pe metru cubi). Urmeaza in clasament orasele Oradea - locul 146 (9.9), Sibiu - 157 (10) Constanta - 232 (11.7), Bacau - 261 (13,1).De asemenea, in clasament, Brasov ocupa pozitia 289 (14.5), Cluj Napoca-291 (14,6), in timp ce Bucuresti este pe locul 302 (15.7). Cele mai poluate orase din tara sunt ... citeste toata stirea