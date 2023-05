Restrictii de circulatie pe DN73F, in Moieciu de Sus, pentru desfasurarea competitiei sportive EcoRun 2023, anunta DRDP Brasov. Competitia se desfasoara la trei categorii: cross, marathon si ecokids.Restrictia se va aplica sambata, 20.05.2023 pe o banda de circulatie in intervalul orar 10:30 - 14:30. Pentru ca traficul se va desfasura in paralel cu alergatorii, va rugam sa ... citeste toata stirea